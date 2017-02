Universidade de Aveiro apresentou resultados de investigação com aplicação à Economia do Mar 06 fev 2017, 09:47 Foram oito as equipas de investigação que, no passado dia 31 de janeiro, apresentaram na Universidade de Aveiro (UA) os seus projetos/tecnologias com potencial aplicação para o setor do Mar. Três projetos apresentados por investigadores dos departamentos de Engenharia Mecânica, de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, e de Engenharia Civil foram selecionados (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

