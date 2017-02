"Nos mares da memória" vence prémio de melhor documentário em festival de Barcelona 05 fev 2017, 21:18 O filme "Nos mares da memória - estórias de uma faina maior" recebeu, este domingo, o prémio de melhor documentário do Barcelona Planet Film Festival.



A obra da dupla ilhavense Rui Bela (realizador) e Senos da Fonseca (autor do guião) figurou num restrito lote de cinco finalistas nomeados pelo júri da competição. "Nos mares da memória - estórias de uma faina maior" estreou em dezembro de 2015 no Museu Marítimo de Ílhavo. O prémio de Barcelona é o primeiro da carreira internacional. Segue-se Roma, entre mais de três dezenas de concursos. "É muito importante este prémio, sobretudo pela divulgação que alcança. Dá a conhecer e reforça a dimensão económica, histórica e cultural, desde os Descobrimentos até aos nossos dias, da pesca do bacalhau. Tivemos uma das maiores frotas, que hoje está reduzida a uma dezena de barcos", referiu o realizador.



O filme teve a colaboração de "alguns dos últimos heróis" da pesca do bacalhau, com uma "singularidade" internacional, "pois dá ênfase à arte da pesca experiencia e sentida por portugueses, bascos, espanhóis, franceses e ingleses ao longo de cinco séculos de história", lê-se na nota de apresentação.



A obra cinematográfica é fruto de investigação, recolha e tramento de diversos documentos (escritos, audiovisuais) "num perspetiva histórica, realçando os factos mais relevantes e, até agora, não patenteados".



"Se Portugal tivesse que enumerar alguns dos seus feitos mais gloriosos, a descoberta dos mares gelados da Terra Nova e da Gronelândia, bem como a pesca do bacalhau seriam seguramente dois deles", referem os autores.



O documentário de 66 minutos tem sido presente a concursos internacionais e exibido em salas nacionais. Ver apresentação em vídeo aqui. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)