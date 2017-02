Paulo Seabra é a escolha da concelhia do PS de Águeda para suceder a Gil Nadais 05 fev 2017, 20:15 Paulo Seara, 49 anos, foi escolhido, esta tarde, pela maioria da Comissão Política de Águeda do PS, para encabeçar a lista do partido à Câmara local, refere um nota divulgada pelo Facebook da estrutura local ´rosa´.



Segundo uma notícia do jornal Soberania do Povo, o atual presidente da União de Freguesias de Águeda e Borralha obteve 13 votos, contra sete de Jorge Almeida (atual vereador) e quatro de Francisco Vitorino.



A proposta da secção seguiu para parecer da Comissão Política Distrital.



O PS está à frente da Câmara de Águeda há três mandatos, cumpridos por Gil Nadais que irá deixar o cargo nas próximas eleições por atingir o limite legal. Carteiro de profissão, Paulo Seara, antes de assumir funções a tempo inteiro na União de Freguesias, era chefe de serviços nos correios. Milita no PS desde a juventude, foi o primeiro presidente da associação de estudantes da Escola Secundária Adolfo Portela, em Águeda. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

