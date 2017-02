Futebol/ Taça Distrital de Aveiro: Romariz elimina Beira-Mar nas grandes penalidades 05 fev 2017, 17:36 O Beira-Mar foi afastado da Taça Distrial de Aveiro em futebol (terceira eliminatória) pelo Romariz, com o jogo a ser decidido nas grandes penalidades (4-3), depois de um nulo no final dos 90, minutos. Alexis e Óscar falharam castigos máximos pelos aurinegros, com mérito para duas defesas do guardião da casa, Jacinto. O Beira-Mar, finalista vencido na edição da época passada, terminou o jogo reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão do avançado Pirata ´ao cair do pano´. O técnico aveirense, que chegou a ter em campo uma linha de três homens golo (Cílio, Óscar e Pirata) lamentou a falta de pontaria evidenciada em sucessivos lances de perigo junto da baliza do Romariz, que luta pela manutenção na primeira divisão distrital. "Dominámos, sem conseguir concretizar as oportunidades criadas. Tivemos um golo anulado e acabámos por ser penalizados nos penaltis. Existem aspetos que temos de trabalhar, parq tornar a equipa mais competitiva. Mas criámos oportunidade e globalmente fizemos um jogo positivo", referiu Augusto Semedo que não poderá repetir o feito alcançado várias vezes na sua carreira, nomeadamente na época passada pelo Águeda quando conquistou o troféu. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

