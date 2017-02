Andebol: Artística venceu por 26-28 no reduto do SC Horta 04 fev 2017, 23:21 O SC Horta recebeu a AA Avanca, com uma primeira parte favorável à equipa de Carlos Martingo, que saiu para o intervalo a vencer por quatro golos, em 10:14. O segundo tempo foi mais complicado para a turma de Avanca, que viu as contas complicadas por diversas vezes, com os pupilos de Rui Santos a conseguirem impôr-se na partida, mas sem chegarem à vantagem. Ficaram fechadas as contas a 26:28. Noelvis Relve (9) foi o melhor marcador para a equipa da casa, e Pedro Valdes (6) para a equipa de Avanca. A formação de Carlos Martingo segue então na sexta posição da tabela classificativa (ler artigo). (corrigido) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

