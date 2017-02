Madeira Rodrigues diz que tem justa causa para rescisão de Jorge Jesus 04 fev 2017, 19:27 Apresentando-se como "futuro presidente do Sporting", Pedro Madeira Rodrigues descansou os sócios preocupados com as implicações financeiras da saída de Jorge Jesus de treinador, minimizando, também, as consequências desportivas. O candidato garantiu aos cerca de duas dezenas de sócios presentes no núcleo sportinguista de Estarreja que tem "trunfos" na manga para rescindir o contrato sem pagar uma indemnização milionária. "Ele é que vai despedir-se se eu for eleito. Temos formas de ultrapassar isso. Estejam descansados. O contrário acontecerá se for Bruno Carvalho a despedir", sossegou numa paragem para apresentar a sua candidatura, antes de rumar ao estádio do Dragão. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

