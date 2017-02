Treinador ´papa taças distritais´ espera repetir êxito com o Beira-Mar 04 fev 2017, 10:55 O Beira-Mar vai entrar este domingo no difícil terreno do Romariz na Taça Distrital de Aveiro, troféu que, a época passada, perdeu na final para o Recreio de Águeda. Quis o destino que os aveirenses sejam agora orientados pelo treinador que festejou a conquista. Augusto Semedo, que vai fazer o seu terceiro jogo à frente dos aurinegros, sabe como poucos o que ganhar a Taça Distrital. "Na verdade, tive a oportunidade de vencer a taça do distrito por quatro vezes, no Valonguense em 2004 e no Recreio de Agueda nas três últimas épocas. O Beira Mar, na última época, teve uma excelente prestação na prova", recorda. Depois de uma entrada com o pé esquerdo (derrota em Oliveira do Bairro), entretanto corrigida com a vitória caseira perante o líder Esmoriz, existe expetativa como será dada continuidade às mudanças feitas, inclusivamente com a chegada de reforços. O embate com a aguerrida formação do concelho feirense, que luta pela manutenção na primeira distrital, poderá servir lara a estreia do central Nuno Cruz e do avançado Óscar Lopes. Augusto Semedo não abre o jogo. Dá como certo apenas as dificuldades que a equipa vai encontrar para conseguir o objetivo de seguir em frente. "Sendo um jogo a eliminar, a fiabilidade da equipa é importante. Estamos à procura de cimentar essa fiabilidade mas há um caminho muito importante para percorrer. O jogo terá certamente contornos especiais, será disputado em piso de terra batida e em condições atmosféricas que poderão condicionar, mas vamos com a intenção de consolidar processos de jogo e de estar à altura das circunstâncias", referiu em jeito de antevisão. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

