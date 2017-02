A Distrital do PSD não encara outro cenário que não passe pela recandidatura de Ribau Esteves pelo partido em Aveiro.



Fonte da comissão política distrital assegurou que o assunto "está resolvido" internamente, seguindo-se, em data oportuna, a confirmação pública.



A concelhia de Aveiro, depois da polémica gerada pela divulgação de uma carta em que Ribau Esteves se queixava do presidente da comissão política, Vitor Martins, só lançou um comunicado a lembrar que lhe cabem responsabilidades estatutárias na preparação das autárquicas. E remeteu-se ao silêncio até agora, mantendo a expetativa.



Na última reunião pública da Câmara, o edil, que desempenha funções autárquicas há 20 anos, e já exerceu vários cargos partidiários, incluindo secretário geral social democrata, mostrou-se desalentado com a vida dos partidos, compreendendo as queixas.



"Os nossos cidadãos estão fartos de partidarite, os partidos estão em crise profunda há muito tempo", constatou ao responder à vereadora independente Rita Encarnação que voltara a criticar o facto da maioria PSD-CDS ter entrada em contradições entre o último mandato de Élio Maia e a chegada da nova presidência.



"A lógica, os objetivos e peso político desta maiora dos mesmo partidos não tem nada a ver com Élio Maia, nem somos parecidos", referiu Ribau Esteves, para quem é altura de colocar fim a este debate.



"Mesmo nós, homens de partido, estamos fartos de partidarite. Oxalá os partidos se curem, porque a democracia precisa de partidos arejados, sem sindicatos de voto, de gente que paga quotas uns aos outros para instrumentalizar outros. Vamos governar a nossa terra, é o nosso compromisso. E vamos governar de forma radicalmente diferente de pessoas do nosso próprio partido", afirmou.