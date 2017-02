A Polícia Marítima de Aveiro detetou, esta tarde, na zona das praias, uma mulher posicionada, com perigo para a sua integridade física, junto à rebentação das ondas, apurou NotíciasdeAveiro.pt.



Depois de abordada pelos agentes policiais, a senhora, que estava sozinha, justificou a aproximação ao mar para "fazer umas rezas".



É o segundo caso conhecido de pessoas que desafiam a agitação marítima para cumprir rituais do tipo religoso que podem estar relacionados também com a necessidade de condições adversas.



Ontem, ao final da tarde, em pleno alerta máximo de mau tempo na orla costeira, um grupo de dez pessoas, vindas de Águeda e Tondela, arriscou demasiado junto à rebentação. atravessando o esporão da praia Costa Nova, igualmente em práticas do mesmo género.



Uma onda supreendeu quatro delas. Uma mulher de 34 anos, de Tondela, foi arrastada na corrente, encontrando-se, desde então, desaparecida. As três outras pessoas (duas do sexo feminino de 34 e 37 anos e um masculino de 42), conseguiram sair pelo próprio pé praticamente ilesas, sendo socorridas com sinais de hipotermia e em estado de choque.



Apesar da agitação do mar, os meios de busca e salvamento passaram o dia ´a varrer´ a zona. A Marinha mobilizou uma corveta e também esteve ativo um helicóptero da Força Aérea.

Bombeiros e efetivos da GNR estivera a dar apoio à Polícia Marítima ao longo do litoral entre a Costa Nova e a Vagueira.



Ao contrário do que sucede com banhistas durante a época balnear, que podem ser sancionados com coima por desafiarem a ´bandeira vermelha´ ou outra atitude que possa colocar em causa autoridade do nadador salvador, os atos negligentes das pessoas nos casos de ontem e hoje, por não existir proibição expressa de acesso aos locais em causa, não são passíveis de contra ordenação ou eventual responsabilização pelos encargos posteriores, nomedamente com buscas.