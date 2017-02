Arouca: Via Estruturante vai ser construída no âmbito do Programa de Valorização de Áreas Empresariais 03 fev 2017, 16:11 O troço da chamada Via Estruturante, a construir entre o Nó da A32 (Pigeiros) e o Nó da Abelheira (Escariz), tem ´luz verde´ do Governo, informou hoje a Cãmara de Arouca.



A ligação rodoviária, há muito reivindicada pelo município arouquense, fará parte do pacote de investimentos prioritários associados ao Programa de Valorização de Áreas Empresariais a anunciar na próxima terça-feira pelo ministro do Planeamento e Infraestruturas, no Entrocamento.



"Nas reuniões recentes que tivemos com o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, foi-nos dado nota de que o concurso para a execução da obra vai ser lançado de imediato", refere uma nota de imprensa do presidente da Câmara de Arouca, José Artur Neves.



A obra em causa, que facilitará muito a ligação ao litoral, irá beneficiar as zonas industriais de Mata-Mansores, Farrapa/Rossio, Lameiradas e ainda o Parque de Negócios de Escariz.

