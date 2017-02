Esclarecimento sobre Passe Social Especial da UrbAveiro 03 fev 2017, 09:49 O início da execução do contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros e do Serviço Fluvial de Passageiros e Viaturas entre a CMA e a ETAC/Aveirobus, revelou um conjunto de dezasseis munícipes que detinham um Passe Social Especial da UrbAveiro, com 50% de desconto do custo normal. A iniciativa dessa empresa sem qualquer formalidade cumprida junto da CMA, benefício que esses Munícipes deixaram de usufruir por não estar previsto no tarifário da Aveirobus. O valor implementado à data pela Aveirobus é idêntico ao praticado pela MoveAveiro até setembro de 2012, data em que a operação passou a ser assegurada pela UrbAveiro, que definiu esse modelo e essas condições No âmbito das medidas de apoio social da CMA, designadamente, do Fundo de Apoio a Famílias (FAF), considera-se essencial assegurar o bem-estar social e qualidade de vida aos Munícipes, tornando-se cada vez mais necessária a sua intervenção na promoção das condições de vida das pessoas e agregados familiares mais desfavorecidos, através da participação na prestação de serviços e apoio. Neste contexto, a CMA procedeu à avaliação da situação socioeconómica dos dezasseis beneficiários do então Passe Social da UrbAveiro, de modo a poder ser enquadrado um eventual apoio aos mesmos no âmbito do FAF, identificando as situações passíveis de atribuição de apoio económico para o efeito, por comprovada carência e numa análise global á situação dos Munícipes em causa e das suas Famílias. Face ao exposto e estando completos alguns desses processos de análise, o Executivo Municipal deliberou autorizar a atribuição de apoio económico a seis Munícipes, por comprovada carência, no valor global de 1.676,88€, para comparticipação de passes. Câmara de Aveiro Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)