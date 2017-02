Furadouro amanhece sem problemas de maior devido ao mar 03 fev 2017, 09:34 Apesar do mar manter-se revolto, o amanhecer na praia do Furadouro, em Ovar, não trouxe problemas



A população local, especialmente os donos dos estabelecimentos e casas mais próximas da costa, tinham alguns receios à hora da praia mar.



Os Bombeiros de Ovar que estiveram de piquete foram mesmo desmobilizados.



O ´pico´ da tempestada, ao final da tarde de ontem, causou galgamentos, mas sem estragos ou inundações. A costa de Portugal continental está, nesta sexta-feira, com aviso laranja, o segundo mais grave, por causa da forte ondulação, tal como o norte do país, mas devido à previsão de vento e chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



A informação do IPMA apenas deixa de fora dos avisos os distritos de Santarém e Évora, pintando a laranja Aveiro, Viseu, Guarda, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, nalguns casos devido ao forte vento, noutros também por causa da chuva.



Alguns avisos laranja prolongam-se até às 06:00 de sábado por causa do vento e da agitação marítima, como são os casos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, enquanto nos distritos de Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança os avisos laranja estendem-se por causa do vento, que pode atingir rajadas de 120Km/h. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

