Tim Vieira, CEO da BraveGeneration, é o convidado da próxima tertúlia do ciclo IEUA Sharing, da Universidade de Aveiro, a 20 de fevereiro.

A sessão com o título "Positivo + Empreendedor = Sucesso" é organizada pela Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro (IEUA), decorrendo no foyer no edifício 1 do campus da UA (sede da IEUA), a partir das 18h00.



Tim Vieira nasceu a 18 de julho de 1975 em Joanesburgo, na África do Sul. Frequentou a Universidade de África do Sul (UNISA), onde completou 2 anos de uma licenciatura em Gestão/Administração de Empresas.

Com a criação do seu próprio negócio em 1993 não teve tempo para terminar a licenciatura. No entanto, uns anos mais tarde, Tim Vieira concluiu o curso de Gestão/Administração de Empresas, mas na Chicago Booth School of Business.

Em 2015 ficou conhecido do público português depois de terparticipado como investidor na primeira temporada o programa Shark Tank Portugal.

