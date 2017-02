Águeda: Tentou assaltar gasolineira com um machado 02 fev 2017, 19:51 Um homem de 46 anos, suspeito de tentar roubar um posto de abastecimento de combustível na zona de Águeda munido de um machado, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



O assaltante, que foi detido pela GNR a 30 de janeiro, tem antecedentes por furtos e outros ilícitos criminais. Estava mesmo a ser procurado pelas autoridades policais devido a uma mandado de detenção pendente pela prática dos crimes.



O suspeito surgiu de machado na mão para tentar forçar a porta do posto, que se encontrava a funcionar, coagindo a funcionária para que lhe desse acesso. Como não obteve sucesso, colocou-se em fuga de bicicleta.



"Alertada para a situação, uma patrulha do Posto Territorial de Águeda, apoiada por uma Patrulha do Posto Territorial de Sangalhos, localizou o suspeito minutos depois nas imediações do local, detendo-o e apreendendo a arma utilizada", refere a GNR.



O detido foi presente ao tribunal judicial de Águeda ontem, sendo-lhe decretada a medida de coação de prisão preventiva, ficando aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Aveiro.

