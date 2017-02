Tempestade não foi além de alguns galgamentos na Praia do Furadouro, população volta a ficar em alerta pela manhã 02 fev 2017, 21:17 O pico da maré, pelas 19:00, não trouxe mais do que galgamentos na praia do Furadouro, Ovar.



A povoação, desta vez foi poupada pela tempestade. O mar não chegou a causar estragos nos prédios mais próximos, apesar dos galgamentos normais.



Por isso, o risco de inundações nos pisos térreos e garagens estava afastado ao princípio da noite.



Pedro Pinto, dono de um restaurante junto à marginal, reforçou a esplanada com paletes de madeira. "Tivemos de precaver e tentar minimizar os estragos, devido a pedras que poderiam saltar da defesa aderente. Se a maré tivesse vindo de frente seria bem pior", disse.



Os receios estão agora postos no amanhecer, quando nova praia mar, em que a ondulação poderá voltar a chegar à costa com força.



A Proteção Civil Municipal, através dos Bombeiros de Ovar, vão manter-se atentos, com efetivos no local durante a madrugada.

