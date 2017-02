Oliveira do Bairro: Mulher de 78 anos faleceu após cair em piscina a tentar retirar cão da água 02 fev 2017, 21:06 Uma septuagenária foi conduzida ao hospital de Águeda pelos Bombeiros de Oliveira do Bairro em manobras cardiorespiratórias, acabando por falecer no hospital.



Segundo fonte da corporação, a mulher de 78 anos caiu à piscina da residência quando tentava retirar um cão da água.



O alerta de afogamento foi dado pelas pelas 19:52. Além dos bombeiros de Oliveira do Bairro, esteve no local a ambulância do INEM colocada no hospital de Águeda, para onde a idosa foi transportada, tendo o óbito sido declarado pouco depois de dar entrada nas urgências.

