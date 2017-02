Quatro pessoas arrastadas pelo mar a sul da Costa Nova, há uma mulher desaparecida 02 fev 2017, 20:38 Quatro pessoas foram arrastadas pelo mar esta quinta-feira na praia da Costa Nova, em Ílhavo. Um homem foi resgatado e uma mulher com cerca de 40 anos continua desaparecida. A notícia foi confirmada à Renascença pela Capitania do Porto de Aveiro (ler artigo). Os Bombeiros de Ílhavo assistiram três pessoas em choque e com sintomas de hipotermia, mas que não inspiravam cuidados de maior, informou fonte da corporação. O grupo, que teria dez pessoas, das zonas de Águeda e Tondela, com idades entre os 30 e os 40, estava junto do mar, quando foi surpreendido por uma onda mais forte. A deslocação ao areal terá sido motivada num quadro de ritual, pelo que indiciavam objetos encontrados pelos primeiros populares a chegar ao local. O pedido de socorro foi dado pelas 20:00. A Capitania, além de meios da Polícia Marítima, a pé e no mar (embarcação Salva Vidas), ativou um helicóptero, para fazer buscas enquanto for possível. A forte agiitação marítima e a falta de visibilidade dificultam as operações. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)