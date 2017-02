Basquetebol/ Taça Hugo dos Santos: Galitos Barreiro e Ovarense medem forças no segundo jogo do dia 02 fev 2017, 12:59 Esta quinta-feira, a partir das 21 horas, Galitos Barreiro e Ovarense Dolce Vita protagonizarão o segundo jogo da Taça Hugo dos Santos, sendo que a formação da Margem Sul do Tejo ocupa atualmente a quinta posição da Liga Placard, ao passo que o conjunto vareiro é o sétimo classificado.



De referir que ambas as equipas saíram derrotadas no fim de semana, destacando-se o facto do Galitos ainda não ter triunfado em 2017 (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)