A halterofilia aveirense conheceu "mais um grande momento", desta vez no Campeonato Nacional de Masters de Levantamento Olímpico, organizados pela Federação de Levantamento Olímpico de Portugal, antiga Federação Portuguesa de Halterofilismo.



Os atletas em representação do Crossfit Aveiro "conquistaram quase tudo o que estava ao seu alcance", refere um comunicado, dando conta de quatro campeões, quatro vice-campeões e um terceiro lugar.



Joana Cardoso sagrou-se campeã nacional feminina do Campeonato Nacional Master na categoria W55 e 90 kg;

Carla Dias sagrou-se vice-campeã nacional feminina do Campeonato Nacional Master na categoria W40 e 58 kg;

Brigite Silva sagrou-se vice-campeã nacional feminina do Campeonato Nacional Master na categoria W35 e 63 kg;

Sandrina Santos sagrou-se campeã nacional feminina do Campeonato Nacional Master na categoria W35 e 90 kg;

Ricardo Oliveira sagrou-se campeão nacional masculino do Campeonato Nacional Master na categoria M35 e 77 kg;

Ricardo Ribeiro sagrou-se vice-campeão nacional masculino do Campeonato Nacional Master na categoria M35 e 77 kg;

Juvenal Fernandes sagrou-se vice-campeão nacional masculino do Campeonato Nacional Master na categoria M35 e 85 kg;

António Silva sagrou-se terceiro classificado nacional masculino do Campeonato Nacional Master na categoria M35 e 94 kg;

Bruno Costa sagrou-se campeão nacional masculino do Campeonato Nacional Master na categoria M35 e 105 kg.



O Crossfit Aveiro esteve na prova de halterofilia master nacional (maiores de 35 anos) "com a maior comitiva presente e acabou por ser uma das mais tituladas".



O Campeonato Nacional de Remo Indoor, em Gondomar, contou a presença de quatro atletas do Crossfit Aveiro. Na Holanda, realizou-se o Teens Throwdown 2017, competição de crossfit a nível internacional onde esteve presente na categoria de Teens 14-15 anos feminina a atleta Gabriela Oliveira, tendo conquistado um 3º lugar.