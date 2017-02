Aveiro: PS preocupado com saída das coletividades instaladas no edifício Fernando Távora 01 fev 2017, 23:58 O PS mostrou-se preocupado com a possível ausência de alternativas para sedes das coletividades atualmente albergadas no edifício Fernando Távora, que irá entrar em obras de remodelação e conhecer novas funcionalidades, nomeadamente destinadas aos serviços da biblioteca municipal.



"A Câmara poderia encontrar espaços para as associações não ficarem na rua, mesmo não tendo essa responsabilidade, com outros espaços, mesmo que transitoriamente", recomendou o vereador Manuel Oliveira Sousa ao intervir na reunião pública do executivo.



O presidente do executivo confirmou que "no edifício Fernando Távora renovado não haverá coletividades". Em maio deverá ser conhecido o projeto, para depois lançar a obra a concurso para uma requalificação que é urgente há muito.



Ribau Esteves lembrou que existem associações já a encontrar alternativas pelos seus próprios meios, estando a autarquia disposta a colaborar em caso de ncessidade. "Não temos obrigações, mas queremos ajudar. Agradecemos a chamada de atenção, mas peço ao PS que não arranje problemas onde não existem", disse, lembrando que a demolição dos antigos armazéns gerais, em breve, também irá deixar sem espaço de se outras associações. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

