Apresentado o cartaz cultural de Ílhavo para o primeiro trimestre do ano 01 fev 2017, 21:40 A programação cultural de Ílhavo para o primeiro trimestre do ano agendou três revelações da nova música brasileira na Casa da Cultura.



O ciclo de concertos de cordas “Acorda à tarde” está de regresso ao no Laboratório das Artes Teatro da Vista Alegre.



Na música, passa pelo município a digressão do fadista Ricardo Ribeiro e um concerto dos First Breath After Coma, que está inserido na Mostra de Robertos e Marionetas, na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré.



O teatro e a dança são também apostas fortes deste trimestre, refere uma nota de imprensa.



Em fevereiro, o Teatro Praga antestreia em Ílhavo “O Despertar da Primavera” e, na Fábrica das Ideias, “A Noite Canta”, peça do jovem encenador Tiago Correia.



Este trimestre fica igualmente marcado pelo regresso da sétima arte, com duas extensões de festivais de cinema: o Arquiteturas Film Festival e o Planos Film Fest. Todos os últimos sábados de cada mês acontece ainda Olhar Por Dentro, um programa de visitas orientadas ao património arquitetónico do concelho de Ílhavo (mais informação aqui).

