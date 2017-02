Defesa de Vara encontra “originalidades” no processo Face Oculta e cita Papa João XXIII (Expresso) 01 fev 2017, 20:25 A s alegações de defesa de Armando Vara, no âmbito do processo “Face Oculta”, foram ouvidas esta quarta-feira pelo Tribunal da Relação do Porto (TRP). O advogado do ex-ministro e antigo administrador do BCP denota “originalidades” no processo e acusa o Ministério Público de ter estado “altamente motivado para a obtenção de resultados” (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

