MSC com 25 mil movimentações de contentores em Aveiro ao primeiro ano 01 fev 2017, 18:15 A MSC – Mediterranean Shipping Company Portugal duplicou em seis anos o número total de navios a escalarem os portos nacionais, tendo passado de 467 escalas em 2010 para 934 escalas em 2016. Os valores traduzem-se numa média de 18 escalas MSC por semana nos portos portugueses.



"É de assinalar o desempenho da MSC Terminal de Aveiro uma vez que 2016 foi o seu primeiro ano de atividade mas registou 25 mil movimentações de contentores, traduzindo-se em 380 comboios operados pela MSC", destaca um comunicado do grupo.



Carlos Vasconcelos, Administrador da MSC Portugal, reforçou no 21º encontro anual da MSC, realizado em Lisboa "o seu apreço pelo excelente trabalho de equipa que a empresa tem desenvolvido e que considera fulcral para o fecho do ano com estes excelentes resultados".



2017 será um ano focado na eficiência e no desafio de desenvolver os projetos que a empresa abraçou.



Fundada em 1991 como agente do armador suíço MSC – Mediterranean Shipping Company, a MSC Portugal opera nos portos marítimos de Sines e Leixões e nos portos secos de Aveiro, Bobadela, Entroncamento, Setúbal e Mérida. Com 240 profissionais, altamente qualificados, a MSC Portugal ocupa, desde 2006, o 1.º lugar do ranking nacional por volume de contentores.

