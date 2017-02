MP não encontra quadro psicótico que justifique imputabilidade atenuada a mãe que matou recém nascido 01 fev 2017, 18:07 O Ministério Público (MP) não encontrou "esclarecimentos úteis" na defesa apresentada pelos advogados da professora de Vagos que voltou a ser julgada por homicídio do filho recém nascido e ocultação de cadáver. Segundo a Procuradora do Tribunal de Aveiro, que falava nas alegações finais, as novas perícias e relatórios "afastam um quadro psicótico", mantendo a tese de "plano criminal para simular um aborto para concretizar a vontade inabalável de matar". A professora de 46 anos foi condenada pelo Tribunal de Vagos a 13 anos e seis meses de prisão por homicídio de um filho recém nascido e ocultação de cadáver. A repetição do julgamento foi ordenada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) após recurso da defesa. Segundo o acórdão dos juízes conselheiros, seria necessário reabrir a audiência para o tribunal clarificar a motivação, o estado emocional, ao longo da gravidez bem como depois dos factos, e eventuais factores que possam ter levado a cometer o crime em maio de 2011. A Procuradora do MP considerou nas alegações que "o Supremo encontra as respostas nos factos" em julgamento. "Se tivesse dito que não queria mais um filho seria diferente?", questionou a magistrada. A arguida, que negou sempre a acusação, deixou de dar aulas, na última fase da carreira ligada ao ensino primário, ocupando-se de tarefas domésticas, nomeadamente de dois filhos ainda menores. O Tribunal de Vagos deu como provado que a mulher, que teve anteriores abortos, matou o filho recém-nascido na casa de banho da escola primária de Ponte de Vagos, onde lecionava. Colocou o bebé em sacos de plástico depois de o ter asfixiado e ocultou o corpo na bagageira do carro. Uma hemorragia levou a ser internada, onde a arguida declarou à médica obstetra que estava de 15 semanas e abortou. O corpo do recém-nascido só foi descoberto pela cunhada dois dias depois. Durante o primeiro julgamento a professora alegou que o filho nasceu morto. Notícias Relaccionadas 10 fev 2014, 17:16 Vagos: Professora condenada a 13 anos e seis meses de prisão por homicídio e ocultação de cadáver 02 nov 2016, 09:15 Psiquiatra não conseguiu apurar motivação no caso da mãe que matou recém nascido em Vagos Classifique esta notícia: Sem classificação

