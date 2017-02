O presidente da Câmara de Aveiro diz que está em vias de normalizar a tesouraria municipal graças à recente aprovação da assistência financeira.

"Demorou bem mais, um ano mais, do que contávamos. Agora vamos ter condições de gerir bem as receitas e despesas, cumprindo com as regras do Fundo de Apoio Municipal", disse Ribau Esteves ao intervir na reunião pública do executivo, esta quarta-feira à tarde.

O Tribunal de Contas deu ´visto´ ao Programa de Ajustamento Municipal (PAM) que prevê um empréstimo de 85,5 milhões de euros de montante máxime.

A Câmara prepara o arranque formal da assistência financeira, a primeira tranche chegará em 15 dias. Terá de devolver 10,5 milhões de euros de apoio de urgência atribuído em outubro de 2013, em acerto de contas com a verba a receber.

A primeira tranche servirá para liquidar três grandes operações bancárias, uma parte das dívidas à banca. Entre as mil entidades credoras na lista, de acordo com a lei, quem perdoar juros recebe primeiro.

João Sousa, vereador do PS, lembrou que a Câmara está "a trocar dívida por dívida, com outro enquadramento e forma de resolução", no âmbito do apoio do FAM.

"Estavamos a executar o PAM com taxas no máximo, nomeadamente o IMI, e só agora, dois anos depois, entra o envelope financeiro e ficam todos em pé de igualdade, cidadãos e Câmara", notou.

Para o eleito socialista, a redução do endividamento e a capacidade de gerar liquidez demonstrada pela autarquia "devem também levar a equacionar a redução dos sacrifícios dos munícipes" logo que possível.

"A primeira Câmara que entrega a gestão de forma financeiramente tranquila"

"Os munícipes pagavam impostos, menos hoje, sem estradas em condições, escolas e obras paradas. Hoje estamos bem melhor, num patamar bem razoável, vindos do péssimo. Tudo que se comprou desde 2015 está pago, é importante para a economia. Fomos para o IMI no máximo, porque nos obrigaram. O Governo, por mérito do PCP, veio no Orçamento de Estado escolher entre 0,45 ou 0,5. Precisávamos apenas de 0,4. Não há desvario, mas rigor absoluto. A boa gestão permitiu pagar já a 400 credores, alguns sofreram muitos anos. Restam poucos meses, mas gerimos no que falta com a mesma intensidade.

A origem esteve nos oito anos do PS, realizou obra sem cuidar da receita. Os mandatos do presidente Élio Maia agravaram a situação. A vantagem é que esta será a primeira Câmara desde o professor Celso que entrega a Câmara de forma financeiramente tranquila. O ponto de equilíbiro é apontado para 2023, podemos antecipar 1,5 por cento da dívida na receita em dois, três anos antes. Estamos um pouco mais motivados claro. Quem vier, nas eleições, pode escolher pela continidade do crescimento, rigor e credibilidade, fica com um bom plano, mas é preciso continuar sem loucuras - Ribau Esteves, presidente da Câmara.

"Como é possível - as maiorias mudam, compreendo, escolhem protagonistas e estratégias diferentes -, a maioria aprovou um pacote fiscal para quatro anos, em que estava com problemas complicadíssimos, reduziu impostos. A mesma maioria que diminuiu, algumas caras são as mesmas, vai permitir mudança para aumentar impostos. Não foram coerentes, para mal dos aveirenses, que poderiam ter o problema resolvido há quatro anos. Espero bem que saida dos apertos do FAM seja ´limpa´ e sem problemas" - João Sousa, vereador do PS.

"Pagamos dívida porque os cidadãos pagaram mais, não era a postura da gestão anterior. As pessoas que apoiavam Élio Maia apoiaram outra pessoa com uma postura totalmente diferente. Élio Maia entendia que não devem ser os cidadãos a pagar os erros dos políticos. Ele nunca mudou, podia estar errado" - Rita Encarnação, vereadora independente.