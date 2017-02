Produtores compram direitos das barricas de madeira usadas para os ovos moles 01 fev 2017, 13:44 A Associação dos Produtores de Ovos Moles de Aveiro (APOMA) vai fechar acordo com os donos da patente.

A decisão final para adquirir a patente das tradicionais barricas de madeira do doce conventual mais conhecido da cidade está dependente do financiamento bancário.



"Os proprietários aceitaram a nova proposta a 12 de janeiro, estamos à espera, porque tivemos de renegociar com a banca. Como é valor superior falta o despacho final, o que deve acontece a qualquer momento", referiu José Francisco, presidente da direção.



Para já, os termos concretos do negócio com os barriqueiros em relação ao montante a pagar pela patente ficam no segredo das partes, mas existe entendimento.



"O valor em cima da é intermédio entre o que pedem e o que nós propusemos. É uma proposta que entendemos ser justa. Defendemos um património público, as barricas são algo dos aveirenses, da memória coletiva. Além disso, todos os 40 produtores têm de ter acesso igualitário", explicou José Francisco.



A patente continua à venda por 100 mil euros, mas a APOMA não acredita que surjam interessados a concretizar propostas. "Pode aparecer um investidor, mas as pessoas sabem fazer contas. E nós sabemos quantas barricas são vendidas por ano, portanto conhecemos o retorno possível desse negócio", referiu o presidente da APOMA.



Mal haja acordo para usar "os direitos", a associação vai reiniciar a produção, tendo já quem possa executar as barricas tradicionais com motivos alusivos à ria.



Os proprietários das patentes, Abílio e Joaquim Ferreira, deixaram de trabalhar e colocaram à venda as patentes que estão registadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A maquinaria antiga e outros artefactos usados ao longo de muitas décadas no fabrico também deverão ficar para a APOMA, que assumirá a sua preservação e divulgação enquanto espólio museuológico.



A APOMA fechou 2016, especialmente o último trimestre, com um aumento significativo das vendas. Colocaram-se mais 8% de selos na produção de ovos moles.

