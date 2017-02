Lançada a oitava edição do Programa de Apoio a Projetos e Eventos da Região de Aveiro (Voz da Ria) 01 fev 2017, 12:35 A oitava edição do Programa de Apoio a Projetos e Eventos da Região de Aveiro (PAPERA 2017) foi lançada, estando a decorrer o período de candidaturas até 21 de Fevereiro.



Com um orçamento global, reforçado no último ano, de 40.000 euros, o PAPERA 2017 tem como principal objectivo a estruturação de plataformas de diálogo e de parceria com as Associações sem fins lucrativos dos onze Municípios da Região de Aveiro (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)