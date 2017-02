UA acolhe Refood 01 fev 2017, 12:25 Universidade de Aveiro (UA) assinou, a 31 de janeiro, na Reitoria, um protocolo com a Refood, movimento que tem vindo a resgatar toneladas de alimentos em boas condições, evitando que cheguem ao lixo, e a entregá-los, com a ajuda de centenas de voluntários, a quem necessita. A assinatura do protocolo, com a presença do Reitor, Manuel Assunção, e do fundador da Refood, Hunter Halder, vai permitir criar condições para a Refood alargar as suas atividades e acudir a um maior número de beneficiários (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)