Jovem justifica assaltos porque precisava de dinheiro 01 fev 2017, 11:34 Um indivíduo de 21 anos, residente em Fermentelos, Águeda, confessou hoje, quase integralmente, a autoria de vários assaltos ocorridos em novembro de 2015 na zona de Oiã, Oliveira do Bairro, assim como a posse de uma nota falsa de 50 euros. O cidadão ucraniano radicado em Portugal, sem ocupação profissional, começou a ser julgado no Tribunal de Aveiro acusado de três furtos qualificados, um crime de contrafação de moeda e um roubo. "Queria dinheiro, precisava de dinheiro por razões que não interessam", disse em resposta ao juíz presidente. O arguido assumiu os assaltos a um supermercado, a um quiosque e a interior de uma viatura estacionada na via pública. No estabelecimento comercial, onde entrou na madrugada de 18 de novembro, por arrombamento de uma porta de vidro, deixou para trás luvas com vestígios que o colocam no local do crime. Da lista de diversos artigos alegadamente furtados, negou que tivesse levado embalagens de Ferrero Rocher, sutiens, cuecas de senhora e jogos de camas. O assalto ao quiosque, no mesmo dia, mas à noite, ficou gravado nas imagens de videovigilância, permitindo à GNR intercetar o suspeito. Na revista, foi-lhe encontrada a nota de 50 euros falsa. O jovem responde ainda pelo furto de uma mala de senhora do interior de uma viatura, que assumiu, mas alegou que tirou 40 euros e não 140 como vem acusado. Por último, confessou um roubo por esticão de que foi vítima uma mulher que seguia a pé. A lesada diz que ficou sem 40 euros, mas o autor garante que não havia dinheiro algum. Quanto à nota falsa, não confessou que a tivesse fabricado. Mas assumiu que a poderia passar em qualquer pagamento. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

