Albergaria-A-Velha passa a beneficiar do Centro Qualifica criado pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda.



Uma estrutura especializada em educação e formação de adultos, vocacionada para o atendimento, aconselhamento, orientação e encaminhamento para percursos de aprendizagem.



O Centro Qualifica permite direcionar os utentes para as necessidades de qualificação existentes no seu território de atuação, que além de Albergaria-a-Velha e Águeda, abrange ainda os concelhos de Anadia, Oliveira do Bairro e Sever do Vouga.



A qualificação de adultos assenta no reconhecimento, validação e certificação de competências e na frequência de formação certificada.