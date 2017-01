Águeda passou a contar com uma estação de serviço de autocaravanistas no Largo 1º de Maio e um espaço de pernoita para autocaravanistas, em Maçoida (largo de S. Simão,), esta última foi uma das obras vencedoras do Orçamento Participativo (OP) de 2015.



A edilidade local encara o investimento como "o reconhecimento da importância do movimento autocaravanista nacional e internacional na estratégia para o turismo no concelho".



As áreas de serviço e de pernoita para autocaravanas são infraestruturas básicas de apoio ao turismo itinerante e de promoção do desenvolvimento regional sustentável.



O espaço de pernoita custou cerca de 5.500 euros.