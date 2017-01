Projeto de estudantes da UA é um dos quatro selecionados para se apresentar no Aveiro Soup 31 Jan 2017, 16:00 A pluralidade e a diversidade continuam a ser tónicas na programação do primeiro semestre do ano. Prova disso é que começámos 2017 a receber alunos nos quatro espetáculos de teatro, destinados ao público escolar, cuja dramaturgia está inserida no Plano Nacional de Leitura, integrando o programa de ensino curricular dos alunos do 2.º e 3.ºs Ciclos e Ensino Secundário.



A proposta para melhorar e dar uma nova vida a Santiago, da autoria de um grupo de quatro estudantes do Mestrado em Planeamento Regional e Urbano da Universidade de Aveiro é um dos quatro projetos selecionados, entre os 24 recebidos, para se apresentar na 1ª edição do Aveiro Soup. Esta iniciativa que se estreia sábado, dia 4 de fevereiro, e já tem sala cheia, visa dar a conhecer e promover projetos que prometem ter impacto na comunidade local (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)