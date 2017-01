18 anos e nove meses de cadeia para homicída de toxicodependente 31 Jan 2017, 14:53 O homem de 54 anos acusado de matar a tiro um toxicodependente de 25 anos em Albergaria-A-Velha, há seis anos, foi hoje condenado à pena de 18 anos e nove meses de cadeia. O cúmulo jurídico resulta das penas parcelares de 18 anos de cadeia por homicídio agravado (estava inicialmente homicídio qualificado, de que foi absolvido) e dois anos de cadeia por falsificação de documento. Foi absolvido também da posse de arma proibida, por razões jurídicas. O crime ocorreu pouco tempo depois do arguido ficar em liberdade condicional (fora-lhe retirada a pulseira eletrónica três dias antes), após cumprir 10 anos de prisão de uma pena de 20 anos a que foi condenado por outro homicídio, em Lisboa. A reincidência teve peso na nova condenação, bem com a posterior fuga para o estrangeiro. No final do julgamento agora realizado em Aveiro, o indivíduo quebrou o silêncio para negar a autoria do homicídio do Fial."Não tenho nada a ver com estes casos. Não conhecia a vítima mortal, nem a pessoa que o acompanhava", declarou, garantindo que não deu os tiros de caçadeira fatídicos. A defesa pediu a absolvição e vai insistir na tese em sede de recurso para o Tribunal da Relação do Porto. Segundo a acusação, o arguido a mulher e a nora deslocaram-se ao encontro de dois jovens que estavam num carro nas imediações de um acampamento de famílias ciganas, no Fial. O coletivo de juízes deu como provado que, após uma discussão, embora sem certeza que tivesse sido por pretensas dívidas de droga, o indivíduo, colocou-se ao lado da viatura onde estavam as vítimas e alvejou o falecido a um metro de distáncia, atingindo-o num braço e na zona do tórax. O óbito seria declarado no local. O arguido deu uma explicação para a fuga encetada após o homicídio. "Ausentei-me do país porque estava a ser incriminado injustamente. Estive em Londres a trabalhar e em Espanha. É verdade que usei uma identidade que não era minha", disse, assumindo a utlização de um passaporte que pediu com uma certidão de nascimento de um terceiro. Seria capturado no início de setembro passado, depois de localizado em Espanha. O crime terá sido cometido num quadro de ajuste de contas devido a alegado furto de droga por parte do falecido, toxicodependente com residência no Luso, Mealhada. O Tribunal de Aveiro relevou para a condenação o depoimento da única testemunha, para além dos acusados, o amigo que acompanhava o falecido, que fez um reconhecimento do arguido quando depôs através videoconferência. No primeiro julgamento do crime de Albergaria-A-Velha foram condenadas duas mulheres, a companheira do arguido e a nora, por co-autoria, em penas de seis e 12 anos de prisão. Os dois jovens foram obrigados a sair da viatura onde os acusados os surpreenderam a consumir droga. Depois de ajoelhados e agredidos violentamente, o falecido foi alvejado ´à queima roupa´ ao tentar fugir do local. A arma do crime foi encontrada na casa de uma das arguidas, no acampamento cigano do Fial. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

