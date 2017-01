Oliveira do Bairro: Quartel das Artes anuncia nova programação 31 Jan 2017, 12:43 Em fevereiro continuam as propostas de serviço educativo no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro.



No dia 8, e inspirado na obra de José Saramago, particularmente no seu livro para crianças, está agendada a apresentação de “A Maior Flor do Mundo”, uma peça de teatro para as escolas.



No âmbito da Campanha “Ao Sabor da Poesia” 2017, a sala recebe a Lisbon Poetry Orchestra com “A Rosa do Mundo”, um espetáculo que estreou no CCB, em março de 2016, e que conta com nomes como André Gago, Nuno Miguel Guedes e Miguel Borges na declamação e um conjunto de músicos-



Em Abril, será assinalado o quatro aniversário do equipamento com a 4ª edição do MOB, que acontecerá de 21 a 25. O festival tem como tema inspirador a “Liberdade” e contará no programa, entre outras surpresas, com um espetáculo comunitário.



A fechar o mês de aniversário, o palco estará por conta de uma formação que cresceu no concelho de Oliveira do Bairro, mas que ao longo desta década tem dado passos de gigante na divulgação do seu trabalho por todo o país. O espetáculo CRASHH_ Stage – X Tour, agendado para dia 29 de abril, vai resultar na gravação do primeiro dvd do grupo.



No mês de maio está já confirmado, no dia 20 pelas 21:30, dois nomes incontornáveis da comédia nacional, num espetáculo que tem esgotado salas por todo o país: “O filho da Treta”, com José Pedro Gomes e António Machado (mais informação sobre a programação).



Em 2916, o recinto acolheu 83 ações: 47 de programação da responsabilidade da Câmara Municipal e 36 ações de acolhimento, promovidas por 22 entidades (IPSS, associações). Dominaram os concertos (24) e peças de teatro (6). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

