Ilhas, marinhas e viveiros à venda na Ria de Aveiro 31 Jan 2017, 12:18 A Ilha do Poço, uma das maiores e mais emblemáticas da Ria de Aveiro, que chegou a ser utilizada para piscultura, está à venda.



Meio milhão de euros é o preço pedido pelo imóvel rústico, com uma área de 74 hectares.



A ilha figura nos ativos de uma entidade bancária, devido à falência da anterior sociedade proprietária, que estava ligada à aquacultura.



Embora sem acesso por via terrestre, beneficia da proximidade aos canais principais da Ria, nomeadamente à Barra do Porto de Aveiro.



Ainda possui tanque construídos em argila e outros equipamentos de apoio à piscultura.



Junto à antiga lota de Aveiro está à venda uma salina com área de terreno de 70.000 m2 por 150 mil euros. O anúncio diz que é "óptima para empreendimento turístico e produtivo de peixes ou bivalves", possuindo licenças válidas.



Uma outra marinha de sal que pode ser usada para viveiro de peixe, no Canal de São, com 4.500 m2, foi colocada à venda por 43 mil euros. Dispõe de acesso pedonal ou de barco e uma casa de apoio.



Muito conhecido é o caso da grande ilha do Monte Farinha (540 hectares), que está há vários anos à venda. O preço mais recente é de 3,5 milhões de euros mas o proprietário, um português radicado no Brasil, já chegou a pedir oito milhões de euros.

