Fogo urbano na Curia causou ferimentos em octogenário, dois bombeiros também assistidos por inalação de fumos 31 Jan 2017, 10:36 Um incêndio destruiu uma habitação na mata da Curia, ao início da madrugada, causando ferimentos no morador, um octogenário que foi transportado aos hospitais de Coimbra. Dois bombeiros tiveram de ser assitidos em Águeda devido a inalação de fumos, mas já tiveram alta. As chamas ainda causaram alguns danos numa casa contígua, informou o comando dos Bombeiros de Anadia. O alerta de fogo chegou pela 1:28 e só depois das 5:00 as operações ficaram concluídas. Os soldados da paz viram o seu trabalho complicado porque os acessos à edificação eram difíceis. A frente da edificação é confinante com a via pública, ao nível do rés do chão, e o incêndio propagou-se-se na parte posterior da habitação, na zona da cave e do logradouro. "A grande dificuldade das equipas de primeira intervenção foi localizar o foco de incêndio", referiu a comandante da corporação, Ana Matias. Ainda assim, o trabalho dos operacionais permitiu que a habitação não fosse consumida pelas chamas, cingindo-se os danos do incêndio às divisões da parte posterior da habitação. O logradouro posterior estava repleto de materiais e equipamento, como pneus, garrafas de gás, líquidos inflamáveis, vários componentes elétricos e eletrónicos entre outros vários desperdícios, originando alta temperatura, fumo e grau de toxicidade elevado. O ferido, de 89 anos, não inspirava cuidados de maior, tendo ficado desalojado mas ao cuidado de familiares. Os Bombeiros de Anadia mobilizaram para o local 25 efetivos e sete viaturas. Contaram com apoio, ainda, de duas ambulâncias (INEM e Bombeiros da Mealhada). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)