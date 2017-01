Vereador António Mota candidato do PSD à Câmara de Oliveira do Bairro 31 Jan 2017, 10:21 António Augusto Marques Mota foi aprovado, por unanimidade, pela Comissão Politica Alargada do PSD Distrital Aveiro, como candidato do PSD à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. O cabeça-de-lista é líder da concelhia e vereador. A Câmara de Oliveira do Bairro é presidida por Mário Oliveira, que atingiu o limite de mandatos. O autarca foi eleito pelo PSD, com quem entrou em divergências nos últimos meses. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)