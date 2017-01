A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra, apreendeu, no dia 28 de janeiro, 1.400 quilos de folha de tabaco, na A25, no distrito de Aveiro, que poderiam render 240 mil euros.



"No âmbito de uma ação de fiscalização, militares do Destacamento de Trânsito de Aveiro abordaram uma viatura que efetuava o transporte da folha de tabaco sem se fazer acompanhar de qualquer documento", refere um comunicado.



Com o apoio dos militares da Unidade de Ação Fiscal, verificou-se que a folha de tabaco circulava à margem dos normativos legais.



"Os detidos, dois homens de 35 e 40 anos, foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência. O valor estimado da mercadoria apreendida, após a tributação legal, ascende aos 240 mil euros", lê-se no comunicado.