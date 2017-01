Sever do Vouga: ASM Energia inaugura nova linha de produção de torres eólicas num investimento de cinco milhões de euros 30 Jan 2017, 17:19 O maior produtor português de torres eólicas, ASM Energia, com sede em Sever do Vouga, investe mais cinco milhões para aumentar produção em 40%.



A empresa é também a única que também produz para utilização offshore, ou seja equipamentos instalados em pleno mar.



A ASM Energia prepara-se para inaugurar uma nova linha de produção, num investimento de cinco milhões de euros que permitirá aumentar a produção em 40% e criar 30 novos postos de trabalho.



Segundo Adelino Costa Matos, CEO da ASM Industries, que detém a ASM Energia, trata-se de "uma área em que Portugal tem claramente muito para crescer, e a ASM está muito empenhada em manter este rumo de crescimento".



"Temos recursos humanos qualificados, uma equipa jovem, dinâmica, com alguns novos quadros superiores Portugueses de elevado potencial que fomos recrutar ao estrangeiro para regressarem ao nosso País, e uma produção de muita qualidade, que nos coloca como maior produtor nacional, e um dos dez maiores na Europa", reforça em nota de imprensa. A ASME faturou em 2016 mais de 13 milhões de euros em torres eólicas, e prevê, ainda em 2017, chegar aos 20 milhões de euros de faturação, e aos 50 milhões em 2020, mais do que triplicando a faturação em quatro anos.



A empresa produziu, desde 2006, mais de 3.500 secções metálicas para torres eólicas, especialmente para os mercados europeu e sul-americano.



O novo investimento a inaugurar no final de fevereiro inclui a construção de um novo pavilhão e aquisição de maquinaria avançada.



A ASM Energia pertence à ASM Industries, sub-holding do Grupo A. Silva Matos, uma estrutura empresarial exclusivamente familiar.



O Grupo ASM é constituído por mais de 20 empresas, localizadas em vários países, totalizando cerca de 450 colaboradores e faturando cerca de 50 milhões de euros.

