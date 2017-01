Bielorusso que esfaqueou mortalmente cunhado fica em prisão preventiva 30 Jan 2017, 16:06 O cidadão estrangeiro de 42 anos indiciado pelo homicídio de um cunhado, na madrugada de domingo, em Oiã, Oliveira do Bairro, ficou a aguardar por julgamento em prisão preventiva.



O agora arguido foi conduzido esta manhã à secção de Águeda do juízo de instrução criminal. Depois de ouvido em primeiro interrogatório judicial, viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais grave.



Segundo um comunicado da Polícia Judiciária de Aveiro, as agressões ocorreram "num contexto de conflitualidade, mas com intencionalidade e atingindo parte vital do corpo da vítima" de 46 anos. A GNR, chamada ao local do crime, além de deter o suspeito, apreendeu uma arma branca utilizada pelo agressor.



As "aturadas tentativas de reanimação da vítima" feitas pelos meios de socorro seriam infrutíferas.

