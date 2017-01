O Ministério Público (MP) não vê que o Tribunal de Aveiro possa evitar uma pena de 25 anos, em cúmulo jurídico, para o autor confesso de dois homicídios em Assilhó, Albergaria-Velha, em contexto de desentendimento por motivos relacionados com droga e repartição de proveitos de um assalto conjunto a uma gasolineira na localidade. A Procuradora, que falava esta tarde nas alegações finais, deu como provados também os sete crimes de coação agravados que dizem respeito às presumíveis ameaças de que foram vítimas clientes que estavam num restaurante ao lado da residência onde ocorreram disparos fatais. A magistrada afastou também qualquer imputabilidade diminuída do arguido de 40 anos, invocando o relatório de uma perícia à personalidade. Aquando do início do julgamento, o indivíduo confessou a autoria dos disparos à queima roupa, pelo menos sete segundo a acusação, num anexo da residência, mas alegando que foi ameaçado de morte e receou também que os falecidos fizessem mal aos seus familiares próximos, que estavam na casa principal. A pistola de 9 mm usada no crime tinha sido adquirida pouco tempo antes às vítimas. Além de posse de arma proibída, é imputada a posse de munições e pólvora. A advogada de defesa admitiu que o está em causa uma pena "pesada", mas pediu ao tribunal para fazer a ponderação de alguns factos atenuantes. A discussão que precedeu os disparos terá resultado dos intervenientes se sentirem mutuamente ludibriados. O acusado ficou desagrado com a falta de qualidade da droga vendida e os falecidos por terem recebido como pagamento um fio de ouro falso. "Exaltou-se e vendo-se em inferioridade disparou", referiu a defensora, considerando que não ficou provado que tivesse saído de casa atrás de um dos alvejados, que ainda conseguiu fugir, "para matar, mas porque receava que fosse chamar outros". Sustentou, ainda, que o arguido não apontou "diretamente" a arma aos clientes do restaurante onde o ferido se refugiara e acabaria por falecer.