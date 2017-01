Atividade turística em Aveiro com crescimento no último ano 30 Jan 2017, 13:04 O município de Aveiro divulgou hoje números que apontam para um balanço "muito positivo" da atividade turística no concelho.



Regista-se um crescimento superior a 40% em 2016 face a 2015 nos atendimentos no posto de turismo de Aveiro da Turismo Centro de Portugal (TCP).



As dormidas cresceram 23% em 2015 face a 2014 (na Região Centro / TCP cresceram 13%), de acordo com números oficiais recentemente publicados pelo INE, "existindo indicadores de crescimento continuado em 2016".



O Welcome Center da Câmara de Aveiro regista um crescimento de cerca de 10,5% face ao ano de 2015 e 22% em relação a 2014, para um total de 29.748, sendo cerca de 87% dos atendimentos relativos a visitantes estrangeiros (Espanha, França, Brasil e Alemanha) e os restantes 13% de âmbito nacional.

