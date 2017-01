Turismo em Aveiro com balanço muito positivo 30 Jan 2017, 12:55 Assumida como uma das principais áreas de diferenciação do Município de Aveiro, o Turismo representa uma aposta prioritária de investimento da Câmara Municipal, fazendo a cada dia a promoção, crescimento e alavancagem da economia local e regional, potenciando os valores distintivos de Aveiro.

A localização privilegiada, o património natural, histórico e cultural, a qualidade dos acessos (não obstante continuarem as diligências por parte da Câmara Municipal no sentido de terminar com o sistema de cobrança das portagens existentes no principal corredor de acesso ao Município de Aveiro e em particular nos pórticos de cobrança existentes na envolvente próxima à Cidade), posicionam Aveiro como um dos locais de eleição para desfrutar de bons momentos de turismo e lazer, facto comprovado pelo considerável crescimento de atendimentos efetuados no Welcome Center e no Posto de Turismo de Aveiro da Turismo Centro de Portugal (TCP).



Partilhando alguns números regista-se um crescimento superior a 40% em 2016 face a 2015 nos atendimentos no Posto de Turismo de Aveiro da Turismo Centro de Portugal (TCP) bem como um crescimento de 23% do número de dormidas em 2015 face a 2014 (a Região Centro / TCP cresceu 13%), números oficiais recentemente publicados pelo INE, existindo indicadores de crescimento continuado em 2016.

Também o Welcome Center da CMA regista um crescimento de cerca de 10,5% face ao ano de 2015 e 22% em relação a 2014, para um total de 29.748, sendo cerca de 87% dos atendimentos relativos a visitantes estrangeiros (Espanha, França, Brasil e Alemanha) e os restantes 13% de âmbito nacional.



Apostando no reforço do trabalho institucional a Câmara Municipal de Aveiro tem procurado no trabalho desenvolvido com a TCP, assim como no âmbito da Polis Litoral Ria de Aveiro e da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, obter um ganho de escala nas novas lógicas de promoção assente numa estratégia de eficiência coletiva potenciando as sinergias existentes em cada uma das instituições (e territórios associados).



Importa também relevar a opção política da Câmara Municipal de Aveiro de acabar com a taxa turística, ultrapassando a imagem negativa do Município, optando pela realização de um trabalho de cooperação institucional com os agentes locais, como são exemplos o Contrato de Mecenato celebrado com as empresas hoteleiras de Aveiro e a reorganização da atividade marítimo-turística nos canais urbanos da Ria de Aveiro.

A nova dinâmica do Centro de Congressos de Aveiro (CCA) e do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, trabalhando o Turismo de Negócio, numa parceria cuidada e ativa com as empresas e com a Universidade de Aveiro tem igualmente contribuído para o resultado positivo dos objetivos assumidos, tendo o CCA recebido, no ano de 2016, um total de 246 eventos.



Também o Turismo Militar tem merecido atenção da Câmara Municipal, tendo em 2015 aquando do aniversário do Regimento de Infantaria n.º10 sediado em São Jacinto, assinado um Protocolo de Cooperação com o Exercito Português visando a intervenção de um conjunto de ações de valorização ao nível das infraestruturas militares e de promoção conjunta do Turismo Militar de S. Jacinto.

Apostando de forma estratégica na Cultura e no Turismo, a CMA recebeu em 2015 a delegação de competências para a gestão do Museu de Aveiro | Museu de Santa Joana, objetivando o melhoramento da qualidade na gestão, reafirmando o papel na vida cultural e na promoção turística da cidade, do Município e da Região, trabalho expresso nos resultados obtidos no crescimento do número de visitantes de aproximadamente 23,6% face a 2015 para um total de 51.693 (e em relação a 2014 regista-se um crescimento de 35,2%). Também o Museu da Cidade apresenta um crescimento do número de visitantes de 17,5% face a 2015, para um total de 36.709.



O Festival dos Canais, valorizando a identidade da Ria e em particular dos seus canais ofereceu em 2016 um evento multidisciplinar abrangente, cruzando diferentes manifestações artísticas, culturais, desportivas e de lazer, com o seu património material e imaterial, numa perspetiva de fruição da Cidade e de construção de novos usos e perspetivas do território.



O marketing territorial ocupa um espaço especial neste processo de crescimento e afirmação, tendo a Câmara Municipal investido no lançamento da campanha “Aveiro, Cidade dos Canais”, dando visibilidade e notoriedade aos elementos diferenciadores também como o objetivo de continuar fazer crescer o número de turistas que nos visitam, como acontece desde 2014, mas também o número de investidores para as muitas ações que se realizarão no âmbito do PEDUCA – Plano de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro.



Prossegue o trabalho intenso com novos investimentos, apostando na qualidade, na segurança e no conforto dos Cidadãos, fazendo-o com a devida sustentabilidade técnica e financeira, gerindo bem a opção de cumprir os compromissos que assumidos, renovando para 2017 os objetivos de crescimento. Município de Aveiro Notícias Relaccionadas 30 Jan 2017, 13:04 Atividade turística em Aveiro com crescimento no último ano Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)