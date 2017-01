Mealhada é melhor destino gastronómico e tem o restaurante com melhor serviço de vinhos 30 Jan 2017, 12:22 A revista WINE - A Essência do Vinho revelou os seus ‘Melhores do Ano 2016’.



A Bairrada voltou a ocupar um lugar de relevo ao arrecadar dois galardões: o de ‘Melhor Destino Gastronómico’ e o ‘Restaurante com Melhor Serviço de Vinhos’, atribuídos à Mealhada e ao Rei dos Leitões, respectivamente.



A Mealhada surge como ‘Melhor Destino Gastronómico do Ano 2016’. Referência especial para o restaurante Rei dos Leitões, eleito por ter o ‘Melhor Serviço de Vinhos do Ano 2016’. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

