"A Campanha do Creoula" passa no Teatro Aveirense 29 Jan 2017, 23:41 A sessão de "Os Filmes das Nossas Terças", dia 31 de janeiro, à noite, no Teatro Aveirense, apresenta o filme "A Campanha do Creoula" de André Valentim Almeida, uma antestreia especial.



O filme foi o grande vencedor do mais importante galardão atribuído ao género documentário, o prémio Doc Alliance 2014.



André Valentim Almeida recebeu nesse ano, este galardão durante Festival de Cinema de Cannes. O autor é natural de Ílhavo, licenciou-se em Novas Tecnologias da Comunicação pela Universidade de Aveiro. Além de realizador, é investigador e professor universitário.



Esta terça-feira, a curta-metragem escolhida é “A Ria, a água, o homem…” de Manuel Matos Barbosa, com a voz de Joaquim de Almeida. Um documentário poético de animação, sobre a Ria de Aveiro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

