UPOB reúne com Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes 29 Jan 2017, 19:41 O Movimento Unidos por Oliveira do Bairro (UPOB) reuniu com a Direção da Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes (AMAI).



Presentes estiveram alguns dos membros da Direção do UPOB, que aproveitaram a ocasião para dar a conhecer o movimento e fazer um ponto de situação desde a sua fundação, a 1 de outubro de 2016, sendo ouvidos por Aurélio Ferreira, presidente da AMAI, que desde logo felicitou o grupo pela coragem, determinação e capacidade de trabalho ao longo destes quase quatro meses.



Sobre a Lei Eleitoral Autárquica e a sua alteração, o dirigente da AMAI diz haver “falta de vontade” dos partidos em reapreciar este processo, considerando que os grupos de cidadãos independentes estão a ser alvo de “discriminação quando se candidatam às eleições”.



Nesse sentido, a associação lançou um apelo “ao senhor Presidente da República, para que, na sua missão de mais alto magistrado da nação e garante da democracia e do funcionamento das instituições, ajude a restabelecer os princípios constitucionais, eliminando os processos discriminatórios de que os grupos de cidadãos eleitores estão a ser alvo, por pretenderem candidatar-se às eleições autárquicas”, avançou Aurélio Ferreira.



Por seu turno, José Carvalheira, presidente da Direção do UPOB, entende que apesar de todos estes obstáculos que os partidos políticos criaram para dificultar as candidaturas dos grupos de cidadãos eleitores, “estamos cada vez mais fortes, mais unidos e a contar, crescentemente, com a adesão dos oliveirenses às nossas ideias e causas, e que também não são indiferentes a estas tentativas de proteção dos políticos profissionais, que se tentam eternizar no poder”.



