Augusto Leite Vidal indisponível para exercer funções no Comando Distrital de Operações de Socorro 29 Jan 2017, 18:08 Augusto Leite Vidal anunciou hoje que não irá exerceu funções no Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.



A possível nomeação para segundo comandante distrital mereceu grande contestação dos bombeiros do distrito, invocando falta de experiência para o cargo.



"Perante as notícias que me apontam como novo segundo Comandante Operacional Distrital de Aveiro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, informo, que não obstante o facto de reunir todos

os requisitos necessários para o cargo, comuniquei às autoridades competentes a minha indisponibilidade para aceitar as funções", refere em comunicado.



Augusto Leite Vidal lembra que tem uma pós-graduação em Gestão de Emergência e Socorro no Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração, o Curso de Quadros de Comando, reconhecido pela Escola Nacional de Bombeiros (ENB) e ingressou no quadro ativo dos Bombeiros Voluntários da Murtosa em fevereiro de 2007.



"Desde que existe avaliação de competências nos bombeiros, sempre fui avaliado com BOM, exceto no ano em que terminei o meu curso e iniciei a minha atividade profissional", refere.



Augusto Vidal Leite esclarece também que não é presidente da comissão política concelhia do PS Murtosa.



"A única informação que corresponde inteiramente à verdade, é o facto de eu ser Bombeiro de 3ª Classe – uma classe tão digna, como qualquer outra nos Bombeiros e da qual muito me orgulho de pertencer. Mas a respeito deste assunto, também é importante clarificar, que para exercer as funções de CODIS ou 2º CODIS, não é sequer necessário ser Bombeiro", lê-se no comunicado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)