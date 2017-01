O Gafanha, campeão da série D, fechou a fase regular com um empate 1-1 no terreno do Tourizense.



O Lusitano venceu por 0-1 em Gouveia e tornou-se o segundo apurado, com 34 pontos.



O Anadia também ganhou na Pampilhosa pela margem mínima, mas acaba a série em terceiro, com 33 pontos.



O Águeda venceu em casa à Académica -SF por 4-2 (mais informação).

Na série C, a Oliveirense e o Salgueiros terminaram na frente ambos com 34 pontos.



A formação de Oliveira de Azeméis empatou a zero em Estareha.

O Salgueiros venceu 1-3 em Gondomar.



A Sanjoanense venceu em casa por 1-0 ao Cinfães, terminando em terceiro lugar, com 32 pontos (mais informação).