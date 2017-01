Após duas derrotas, o Beira-Mar regressou às vitórias na primeira divisão distrital de Aveiro, este domingo à tarde, na recepção ao líder Esmoriz (3-2), golos apontados numa segunda parte infernal.



A equipa aveirense soma 36 pontos, ocupando o quatro lugar a dois do Lamas. O Espinho goleou em casa o Alvarenga e continua em segundo, agora com 40 pontos, reduzindo a diferença para o Esmoriz, que tem 43 pontos (mais informação).

Pirata foi o homem do jogo ao saltar do banco aos 61 minutos para o lugar de Cílio quando os locais perdiam por 0-1 (golo de Godinho, num remate rasteiro, aos 53m).



O ponta-de-lança consumou a reviravolta num hat-trick com finalizações irreprensíveis de cabeça (71m, 87m e 89m), demonstrando, finalmente, as capacidades que o levaram a ser contratado.



O Beira-Mar ficou reduzido a 10 na sequência do 1-2 (75´), devido à expulsão de Alex que viu dois amarelos seguidos por protestos. O golo resulta de um mau alívio do médio defensivo, que jogou adaptado a central fazendo dupla com Hernâni (Ramalho, habitual titular não foi sequer convocado). A bola tabelou em Vando, que isolou-se para ´bater´ Samuel.

Apesar do ´abalo´, os aveirenses arregaçaram as mangas e fizeram uso das últimas forças muito desgastadas pelo terreno pesado para em futebol direto surpreender a equipa da Bairrinha com Pirata a poscionar-se de cabeça no sítio certo.

O técnico Augusto Semedo, que se estreou a vencer, foi feliz nas substituições. Além de Pirata, Castro e Manel foram determinantes nas oportunidades criadas.

Depois de uma primeira parte equilibrada, os líderes do campeonato puxaram pelos galões no regresso do intervalo e chegaram ao golo na sequência de um livre e depois de duas boas oportunidades. Na primeira, Samuel desvia para canto e a segunda é um cabeceamento que leva a bola ao poste.

Os locais começaram o jogo com Samuel; Pedro Moreira, Alex, Hernâni, Bruno Lopes; João Paulo, Jorge, Mortágua; Alexis, Cílio e Magno (jogaram ainda Castro, Manel, Pirata).

O Esmoriz entrou em campo com Borges; Ruca, Correia, Joel, Seijas; Batista, Godinho, Banda; Jeff, Vando e Fred (jogaram ainda Russo, Martin).

Declarações



"O Beira-Mar no jogo aéreo tornou-se muito perigoso com a entrada de Pirata. Tivemos más abordagens na área. Perdemos justamente pela falta de competência nos últimos cinco minutos. No próximo jogo temos de vencer, não somos uma equipa habituada a perder" - Ratinho, treinador do Esmoriz.



"A vitória é um prémio para a forma como a equipa trabalhou durante estas duas semanas em que aqui estou. Precisávamos de sofrer um pouco, para acreditar que podemos fazer mais. Tivemos de trabalhar mais na segunda parte, impusemos um rimo muito forte. Os dois golos sofridos resultaram de dois lapsos. Colocámos em campo as melhores soluções à partida, em função de algumas limitações de jogadores. Estão criadas as condições para continuar a melhorar" - Augusto Semedo, Beira-Mar.

(em atualização)