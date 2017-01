Oliveira do Bairro: Matou amigo com facada no peito (JN) 29 Jan 2017, 12:24 Um homem morreu, esta madrugada de domingo, na sequência de uma violenta discussão com um amigo, em Oiã. Um deles, armado de uma faca, atingiu o outro no tórax.Leia mais: Matou amigo com facada no peito (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

